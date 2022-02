Á más de dos meses y medio de la muerte de un nene de dos años picado por un alacrán, extrañamente no se conocen los resultados de la autopsia. En casos similares, las evaluaciones de esta naturaleza, no demoran más de una semana. Yahir Jesús Pereyra López murió el 4 de diciembre de 2021 en el Pediátrico Juan Pablo II, luego de ser derivado del Nosocomio Regional de Goya envenenado por la picadura de un arácnido en la planta de su piecito. Cuando llegó a Corrientes, su salud ya estaba totalmente deteriorada. Tanto que los médicos locales reconocieron que fue derivado muy tarde. La familia del pequeño presentó una denuncia por mala praxis por la falta de atención en el Hospital Muniagurria, donde no siguieron el protocolo exacto para estos casos. La acusación puede tener derivaciones penales y civiles muy contundentes. Pero insólitamente el Instituto Médico Forense del Poder Judicial, bajo la titularidad de José Luís Gálvez, muestra una tardanza inusitada en la entrega de lo que se puede considerar, la autopsia más demorada de la historia jurídica de Corrientes. El Fiscal coordinador, Guillermo Barry y el de la Investigación, Francisco Arrué, ya requirieron él envió del examen. Increíblemente a 76 días del injusto deceso del niño, se desconocen aún las verdaderas causas de su fallecimiento.