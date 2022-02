Multitudinarias cuadreras en Goya. Dos días de juegos de azar sin límites. Se calcula más de 10 mil personas el primer día, y el segundo, superando las 15 mil almas, en un predio ubicado a 200 metros del Hospital Regional. No hubo aforo, ni protocolo. Sí recaudaciones y apuestas millonarias, tanto que hasta el propio Banco de Corrientes puso a disposición un camión de caudales. Además instaló un Cajero Móvil. Lotería Correntina habilitó el evento hípica con el canon más bajo a pagar, más allá que se sabía que los ingresos serían extremadamente onerosos. Las entradas costaron 3 mil pesos, pero la timba ya se largó el viernes por la noche. $50mil había que abonar para jugar al “9” y dar vuelta una carta. En las carreras corrieron de todo, no solo los caballos. Alcohol, droga, dólares, reales y euros. Evasión tributaria, olvídate. Lavado dinero, olvídate también. Y del coronavirus, ni se acordaron. No hubo control de nada, pero la coima, se observó por todos los rincones.

