Marcelo Bielsa fue despedido del Leeds United después de tres temporadas y un ascenso El Leeds United confirmó este domingo lo que ya era un secreto a voces: Marcelo Bielsa deja de ser su entrenador tras la mala racha de resultados del equipo, que el sábado perdió 4 a 0 contra el Tottenham, por la fecha 27 de la Premier League. “El Leeds United puede anunciar hoy que el club se separa de su entrenador principal Marcelo Bielsa”, escribió el club sobre su técnico, que estaba en el puesto desde 2018 y con el que consiguió ascender en 2020 a la primera división inglesa tras dieciséis años fuera de la élite. El sábado, el entrenador rosarino se había manifestado con fuerza y capacidad para revertir el momento del equipo de Yorkshire, pero el dueño del equipo, Andrea Radrizzani, y el director deportivo, Víctor Orta, decidieron terminar el vínculo con el argentino. “Esta ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar durante mi mandato en el Leeds United, teniendo en cuenta todo el éxito que ha tenido Marcelo en el club. Tuvimos tres campañas increíbles y los buenos tiempos regresaron a Elland Road. Cambió la cultura del club y nos trajo una mentalidad ganadora a todos. Sin embargo, tengo que actuar en el mejor interés del club y creo que se requiere un cambio ahora para asegurar nuestro estatus en la Premier League. Los resultados y actuaciones recientes no han cumplido nuestras expectativas”, afirmó Radrizzani. Por su parte, Orta completó: “Ha creado un legado, supervisando importantes mejoras de infraestructura en Thorp Arch, uniendo a los hinchas y los jugadores, y brindando un camino claro para que los jóvenes hagan la transición al primer equipo. Es decepcionante que su ciclo haya tenido que terminar de esta manera, dados los momentos especiales que hemos disfrutado en los últimos años, que han sido algunos de los mejores de mi carrera, pero no podemos escondernos de los resultados recientes”. “Los planes para un tributo permanente a Marcelo en Elland Road están en marcha”, completó el comunicado del club, que no detalló qué tipo de recuerdo sobre Bielsa dejarán en cercanías de su estadio. Lo cierto es que el romance entre Bielsa y el Leeds se terminó después de 27 fechas en la actual temporada, donde fue el equipo que más goles recibió con 60, lo que lo llevó al puesto 16, dos puntos por encima de Burnley, el primero que ocupa un lugar en zona de descenso, pero que tiene dos partidos menos. En febrero, Leeds perdió cuatro de los cinco partidos que disputó. Igualó 3-3 frente a Aston Villa, pero después encadenó cuatro dolorosas derrotas: 3-0 frente a Everton, 4-2 ante Manchester United, 6-0 con Liverpool y 4-0 este sábado como local ante Tottenham. Fue demasiado hasta para Bielsa. El Loco llegó al Leeds United para la temporada 2018/2019 y después de pelear por el ascenso durante todo el campeonato cayó a puestos de repechaje y perdió en semifinales por el tercer ascenso. En la 19/20 no lo frenó ni la pandemia por coronavirus y el equipo de Yorkshire se quedó con el título del Championship y volvió a la Premier después de 16 años. En su primera temporada en la máxima categoría el Leeds de Bielsa tuvo un buen andar con picos altos frente al Big Six con un histórico triunfo por 2-1 como visitante ante el Manchester City de Pep Guardiola incluido. La permanencia quedó asegurada varias fechas antes del final. Las ventas y las lesiones le jugaron en contra a Bielsa y al Leeds que en la actual temporada no encontró regularidad y ve los puestos de descenso cada vez más cerca. Así, Bielsa, de 66 años, regresará a su residencia de Máximo Paz, una localidad a 80 kilómetros de la ciudad de Rosario.