Por pedido del fiscal Adrián Casarrubia, el juez subrogante Marcos Mosca Tressens liberó con medidas restrictivas a Kevin Astarloa, uno de los detenidos por la muerte de Julio y Sergio Canteros, padre e hijo, el pasado 6 de agosto en el Santuario del Gauchito Gil.

Nidia Caballero, que perdió a su hijo y a su esposo en la horrenda matanza, aseguró estar “destrozada, aunque con mucha entereza”. “Es muy triste esto para toda la familia, pero sacamos fuerza de todos lados” comentó por su parte la hermana de Checho.

Según detallaron desde el portal Cabletel Noticias de Mercedes, entre las restricciones impuestas, Kevin Astarloa no podrá acercarse a menos de 300 metros de Nidia Caballero, Jesica Rodríguez y Cristián Luis Rodríguez. Además, no deberá contactar a los familiares de las personas asesinadas por ningún medio (teléfono, WhatsApp, facebook etc) o de forma personal. Tampoco podrá ir al predio Cruz Gil, zona de camping e inmediaciones hasta finales del proceso.

“Checho”, de 33 años, y su Padre “Minto”, de 64, fueron atacados por una turba de “regenteadores” que desde hace un tiempo los venían hostigando y amenazando. La finalidad era la de conseguir el terreno que la familia Canteros tenía frente al predio del Santuario del Gaucho Gil, para seguir extendiendo el negociado ilegal de tierras para la colocación de más puestos. Algo a lo que las víctimas se oponían.

La causa, que investiga el fiscal Casarrubia, fue caratulada como “doble homicidio, doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado por 3 o más personas, en concurso ideal, con tentativa de homicidio doblemente calificado”. En el mismo ataque, fue herido gravemente el cuñado de una de las víctimas, quien logró sobrevivir a sus múltiples heridas.