Creer o reventar. Sigue la polémica en Berón de Astrada entre la intendente liberal Graciela Tate González, y los bomberos Voluntarios, mientras ayer la localidad estuvo prácticamente rodeada por el fuego, y su población vivió momentos de desesperación. Las imágenes exclusivas son elocuentes. Tate continúa reclamándole que le devuelvan el tractor, la rastra y el tanque de 8 mil litros que necesita para otros servicios que debe cumplir la comuna, pero no para combatir las llamas. Aunque ahora le agregaron un condimento más con la aparición del Director Provincial de Defensa Civil, el también liberal Eulogio Márquez. El funcionario ahora dice que los bomberos astradenses no están capacitados para realizar su labor, más allá que la asociación tenga personería jurídica. Mientras Márquez estaba de vacaciones, estos valerosos muchachos combatieron 9 focos ígneos y dieron apoyo a Ita Ibaté en los incendios forestales. El 80% del ejército de los Andes no estaba capacitado, eran solo reclutas. Sin embargo cruzaron las grandes montañas, y dieron la independencia a Chile. Tenían valor, coraje, y un gran corazón.