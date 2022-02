10:15 de la mañana de este jueves 17 de febrero de 2022. Una unidad de la línea 104 C se detiene cuando circulaba por Avenida del Cuarto Centenario, más conocida como Mendoza al Sur. Pasan los minutos y el chofer acelera y acelera. El pedal no le funciona. No reacciona. Tampoco comunica que su colectivo no va más. Pasan los minutos y los pasajeros se incomodan y preguntan. La respuesta es sencilla: “hay que esperar el que viene”. El colectivo, modelo viejo muestra un ostensible deterioro. Hay varios de estos, aseguró uno de los usuarios que también quedó varado. Al pésimo servicio por la demorada frecuencia, se suman bondis achacados, más allá de los millonarios subsidios que recibe la empresa, y sobre todo, un boleto a 60 pesos, que le hizo crecer su recaudación. La rentabilidad está muy claro que no va a la compra de nuevos ómnibus. La cantante del hit cordobés tenía razón con su melodía. Sería bueno ahora, que alguien también molesto en Corrientes, le componga un chamamé a ERSA.