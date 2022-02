La pelea cuerpo a cuerpo contra el fuego, no solo de bomberos y brigadistas, si no de los propios habitantes de las zonas arrasadas por las quemas, son las imágenes que la gran mayoría de los correntinos no conoce.

Un video que se viralizó muestra como esa gente, que lo está perdiendo todo, con trapos húmedos y baldes, en una lucha desigual, combaten el incendio de sus campos. De día y de noche y sin descanso, hombres y mujeres agotados se enfrentan a las llamas hasta la última gota de agua que puedan conseguir. Una historia de la provincia tierra adentro, muy alejada de realidad de la Capital Nacional del Carnaval, y de los enfrentamientos del poder político que busca a quien mejor echarle la culpa. No hay dudas que después de este desastre habrá un antes y un después. Estarán los que se aprovecharán del momento para sacar ventaja del oponente, infelizmente ayudado por los medios de prensa, mientras que por otro andarivel, todo será sufrimiento, desidia, y un volver a nacer.