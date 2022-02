Una estructura de corrupción administrativa perfectamente hilvanada en Catastro de la provincia, y el Registro de la Propiedad Inmueble, empezó a deshilacharse en las últimas horas con la aprehensión de algunos de los involucrados. La venta de inmuebles con títulos fraguados y mensuras falsificadas, salpica a los estamentos del poder político. Los denunciantes, decidieron actuar antes de que la bomba les explote en la mano. Pedro Antonio Verón s/ Denuncia, es la caratula de la causa, que desde anoche conmovió a un mosaico de la sociedad de profesionales de las ciencias exactas. Verón era el Jefe de Asesoría de Legales del Registro de la Propiedad Inmueble, y actualmente es el Sub Director del organismo. Por su Departamento se verificaba si todo estaba en orden, antes de proceder a una escrituración, o venta. A buen entendedor, pocas palabras.

El procedimiento estaba aceitado. Buscaban inmuebles de personas fallecidas, armaban una prescripción veinteañal con terceros, mensuraban el terreno legalmente, pero cuando llegaba al Registro de la Avenida 3 de abril y Mendoza, la cambiaban a dominante para poder escriturar la propiedad robada. Para eso, les falseaban la mensura a agrimensores, que ayer se enteraron de la maniobra cuando integrantes de la Prefectura, les esposaron sus manos. Una de estas agrimensoras, Liliana Griselda Ortíz, declaró esta siesta por más de dos horas, y complicó el panorama en las altas cumbres. Además aparecen los abogados Iván Bordón y Mario Espíndola, una escribana de apellido Báez, una empleada de Mesa de Entradas de Catastro, Alba Zamudio, y una falsa notaria identificada como Teresa Vázquez. Para una Jueza y un Fiscal, por ahora, serían los responsables detrás de la operación, aunque en realidad, no todos los detenidos son posiblemente culpables. Firmaron documentaciones sin saber cuál sería el destino final, y se comieron el garrón. Otros lo hacían para triangular y mostrarse como compradores de buena Fe. El armado de una cobertura, por si aparecían los verdaderos propietarios, como finalmente sucedió.

Vázquez no sería escribana, pero para acceder a información calificada en Catastro y el Registro de la Propiedad, tenía vasos comunicantes con ciertas autoridades de ambos organismos. De otra manera, le sería difícil ingresar a la base de datos y armar las carpetas. Hasta que un día se apersonó un heredero reclamando y todo se pudrió. Con astucia los más comprometidos se convirtieron en denunciantes. Terminaron vendiéndoles en la justicia a sus socios. Se despegarían de la asociación ilícita que construyeron y participaban. La justicia compró por el momento lo que le mostraron. Y además si la denuncia venía de un funcionario con cierta jineta, como no iniciar una investigación. Asimismo hubo un buen número de allanamientos, pero el eje del fraude, está puertas adentro de las polémicas reparticiones públicas, donde hace más de dos décadas, se licuan inmuebles.

El dato interesante: actuaron efectivos de la Prefectura Naval, por la falta de confianza de la justicia provincial a la propia Policía local.



LOTEO EN SANTA ANA

La vara se quebró con un inmenso terreno ubicado a 2 o 3 km del acceso a la Ruta camino a Santa Ana, hectáreas recientemente urbanizadas. Son más de 40 manzanas donde paradójicamente, quienes empezaron a comprarlas, son personas vinculadas al poder. Desde diputados nacionales, Fiscales, funcionaios municipales y familiares directos de las altas esferas del Poder. La operación comercial le significó varios miles de dólares a los fraudulentos. Una verdadera Ganga. Sin dudas lo más espectacular pasa, porque la compra de varias propiedades fraguadas, están estrechamente ligadas al actual Director de Catastro y cartografía, Narciso Santín Tofoletti. Un funcionario que de un tiempo a esta parte, cambió, radicalmente su estándar de vida y proyección económica. La seguridad que cuida el lugar, le confesó a Noticias Taragüi, que los terrenos son de Tofoletti, quien paradójicamente impulsa también la denuncia. No hay dudas que un eslabón de la cadena se soltó.

VENTA DE CASAS DESABITADAS

El negocio no es solamente el tremendo loteo San Blas de la Ruta Provincial 43, que es el centro del conflicto. También Se escrituraron y vendieron muchos terrenos baldíos, como casas sin habitantes. Identificaban si se encontraban abandonados, y verificaban a quienes les pertenecían. Si se determinaba que los dueños estaban muertos, armaban boletos de compra-venta y cesiones de derecho anteriores a la fecha de los fallecimientos. Hacían primeramente una mensura de prescripción, la que no lo habilitaba para hacer un título, entonces la fraguaban con una de dominio o deslinde, y así poder escriturar el inmueble. Ese rotulo truchado, era aprobado por el Registro de la Propiedad, que hoy se erige como denunciante.

VAZQUEZ Y LOS COMPARSEROS

Con la falsa escribana Vásquez de fondo, que actualmente se encontraría prófuga y pidieron su captura, algunos meses atrás unos hermanos comparseros, que con un gran cartel por avenida Independencia se mostraban amigos del Poder, se apropiaron de lotes cerca de la Laguna Soto. Hasta utilizaron vehículos del municipio capitalino para la usurpación. El dato más interesante, es que sospechosamente el cambio del objeto de la mensura, nunca sería advertido ni por Catastro, ni por el Registro de la Propiedad, el que finalmente otorgaba el titulo de los inmuebles robados. No más preguntas señor juez.