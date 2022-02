Particular protesta de una vecina en Alvear. Ocurrió primero dentro del Juzgado de Faltas, ubicado en el predio municipal. María Irene Hidalgo Schoeter, harta de que el juez Jorge Claudio Silva no multa a los ruidosos motoqueros, que no la dejan descansar con tranquilidad por las noches, acomodó un colchón en el piso del Juzgado y se acostó a dormir dentro de la municipalidad. La Seguridad la retiró, y decidió recalar en el patio del edificio de la intendencia. Después la policía la sacó a la vereda. Allí también tiró su colchón y se acomodó. La realidad, es que existen tremendas explosiones que causan las motos en la madrugada cerca de la plaza 9 de Julio, la principal de esa localidad. Por si fuera poco, a una cuadra está la Comisaría del pueblo. Ocurre desde hace varios meses. La mujer de 40 años levantó la medida cuando le prometieron que mañana serían citados los ruidosos, tras ser identificados.