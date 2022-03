Un plantel de fútbol incluyendo los propietarios de un reconocido hotel de la ciudad de Corrientes sufrieron la estafa por parte de un falso representante quien contrató a los jugadores con la ilusión de representar en el Federal “A” al Club Huracán Corrientes. De acuerdo a las declaraciones del representante legal del hotel, Dr. Eduardo Encinas alrededor de 15 jugadores de fútbol fueron traídos desde Lanús, Buenos Aires con la ilusión de representar al Club Atlético Huracán Corrientes. El representante de apellido Ramos abandonó a los jugadores en Corrientes y regresó a Buenos Aires. Luego de transcurridos 10 días de alojamiento por parte de los jugadores este representante manifestó a los propietarios del hotel que había realizado un “pago” por transferencia bancaria debido al alojamiento situación que no fue realmente así. Hoy la situación no dio para más y los propietarios del hotel radicaron la correspondiente denuncia penal contra el representante identificado como Alan Ramos. A su vez le solicitaron a los jugadores que se retirarán muy amablemente debido a que debían días y el representante no había realizado el correspondiente pago para continuar siendo alojados en el edificio. Debido a que los jugadores no tenían como abonar la suma y tampoco podían continuar en el edificio fue necesaria la mediación entre el representante legal, los propietarios, la Policía y los jugadores. Se llegó entre ambas partes y de buen corazón por parte de la gerencia del hotel a no aplicar el derecho a retención haciendo entrega de todas las pertenencias para que pudieran nuevamente regresar a la provincia de Buenos Aires. El Dr. Eduardo Encinas en comunicación con Radio Dos explicó “Este hombre de apellido Ramos ya tuvo situaciones similares en distintos hoteles de la ciudad de Corrientes”. “Lastimosamente vemos como la ilusión de estos jugadores se ve aplacada por este tipo de situaciones que en Corrientes es repetitivo”, afirmó Encinas. “El día sábado me comunique con el vicepresidente de la institución y me explicó la situación que venía dándose con esta persona de apellido Ramos”, dijo Encinas. “Me explicó que el club huracán no realizó ningún contrató con este ciudadano por falta de garantías”. Siguiendo esa misma línea explicó “esta persona expresó que era propietario de una empresa de colectivos de larga distancia y cuando se llama a la empresa desde allí informan que nada tenía que ver con la empresa y que ya habían radicado la correspondiente denuncia”. El representante envió a los propietarios del hotel un tiket apócrifo en el cual supuestamente se reflejaba una transferencia bancaria con una suma de dinero que nunca fue acreditada. Debido a dicha situación los propietarios se comunicaron con su representante legal y como no se vio reflejado el pago invitaron a los jugadores a que se retirarán, en ese momento el hombre de apellido Encinas se comunicó manifestando que viajaría a Corrientes para solucionar el inconveniente. Desde la fuerza policial en tanto iniciaron actuaciones sumariales por “supuesta estafa” en la Comisaría Décimo Quinta (15ª) contra el supuesto representante Alan Ramos.