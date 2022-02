El 70% de los focos de incendios en Corrientes están controlados. El Comando de Operaciones de Emergencias (COE) brindó anoche un nuevo reporte sobre la emergencia ígnea en la provincia. En el mismo se informó que, si bien se registraron lluvias, en la zona centro-sur se activaron nuevamente focos de incendios que están siendo combatidos por los equipos a tal fin. El subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovison declaró que en toda la provincia hay un 70% de focos controlados y 30% que todavía no lo están, sumando a otros potencialmente peligrosos. “Fue una jornada complicada, hubo lluvia pero las condiciones no cambiaron mucho. Hay focos en zonas de bañados y esteros, lo que complica el accionar de los bomberos y brigadistas”, agregó. En la zona de Palmar Grande hubo incendios “de interfase”, es decir, que amenazan casas y poblados. Afortunadamente las llamas no las alcanzaron. “Comenzamos a tener puntos activos en la zona centro-sur, donde tuvimos lluvia las últimas 24 horas pero que no fue suficiente”, detalló Lovison, aclarando que “el material combustible es de alta volatilidad” y por ello sucede este rebrote. Todo esto está siendo monitoreado por el equipo terrestre. Ahondando en la forma de trabajo, se informó que los bomberos en terreno son los que envían información y, llegado el caso, solicitan el envío de brigadas, y a través de éstos se coordina el uso de medios aéreos. “Esperamos a mañana para ver cómo se comporta el clima para decidir cómo vamos a trabajar. Se debe ser cauto y paciente, los equipos están trabajando fuerte y eso nos da esperanza de éxito en las operaciones”, cerró el subdirector.