Una encuesta midió a las principales figuras de la alianza liderada por el PRO y la UCR. Se destacan Horacio Larreta, Patricia Bulrrich y Gerardo Morales. El gobernador correntino no figura entre los referentes de la alianza opositora. La ex ministra Seguridad del ex Presidente Mauricio Macri es quien lidera la medición con 13.0% que plantea un escenario si las elecciones presidenciales del año que viene fueran ahora, en esta semana. Sigue en segundo lugar Mauricio Macri con 10.2% y Gerardo Morales está casi último con 0.8% puntos. El gobernador de Corrientes no figura en la medición siendo que se muestra como uno de las figuras de la alianza Juntos por el Cambio, al menos así fue el año pasado luego de ser reelecto por más del 77% de los votos. El mandatario correntino desde diciembre del año pasado descendió en otra encuesta que mide el ranking de buena imagen de los gobernadores, está quinto luego de haber liderado esa medición durante los meses de agosto y septiembre pasado. También en la encuesta de presidenciables se midió a figuras del Frente de Todos: Cristina Fernández de Kirchner está primera con 17.5%; Alberto Fernández con 13.7%. (ver imagen)