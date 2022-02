Doble bombazo por el nombramiento de Víctor Eduardo Ojeda, en una Secretaría, en la órbita de la Corte Provincial. Tanto el Colegio de Magistrados como el Sindicato de Trabajadores Judiciales, presentaron recursos de revocatoria. Sostienen que el ex Fiscal de Estado fue seleccionado de una lista de aspirantes que ya había caducado de un concurso culminado y no vigente. Increíblemente el Superior Tribunal de Justicia argumenta que Ojeda fue postulante hace 6 años atrás, pero ese puesto que ya fue cubierto. Insólitamente se agarra de aquel concurso vencido y lo selecciona ahora, en un cargo que aún no había sido creado. Finalmente lo que hace el máximo órgano jurídico de la provincia, es crear y designar al mismo tiempo. En realidad, le dibujo un sitio laboral al amigo desocupado por orden del poder político. Ahora, ambas instituciones, Gremio y Colegio, piden por separado la nulidad del nombramiento por ilegal. El problema es, que Ojeda ya juró ante la Carta Magna provincial hacer valer la ley, y está cumpliendo sus funciones. Pobre Constitución.