Regatas Corrientes le ganó a Platense por 109 a 94 en el José Jorge Contte, con un partidazo de Marco Giordano que sumó 30 puntos (7 triples en el último cuarto). En la noche del viernes, además del rosarino, se destacaron Jordan Williams y Felipe Pais en la visita, con 19 y 18 puntos de goleo.

El juego fue parejo hasta el tercer cuarto, con muchas cartas de tiro de parte de Platense. Pero el local hizo gala de sus tiradores, que aportaron en cantidad sobre todo desde el banco. Además del goleador, Carreras dominó el segundo cuarto con 11 puntos, y Hogan se destacó en el tercero.

El partido comenzó inclinado para el equipo visitante, que arrancó acertado en todas sus opciones de tiro. Acertó principalmente de la mano de Aprea y Pais, quienes convirtieron 7 puntos cada uno antes del tiempo muerto. A la vuelta del mismo, Platense consiguió la máxima diferencia a su favor (8) con un triple de Goldenberg, pero el partido se enfrió tras una falta. Con el ingreso de Cáffaro, Carreras y Giordano, el remero cambió la cara y consiguió empatarlo en 27.

En el segundo período también empezó mejor el “calamar”, con un Lugli muy despierto no sólo para convertir sino también asistiendo a sus compañeros. Regatas supo responder, de menos a más, poniéndose a tiro con lanzamientos de 6,75. Casi nadie se quedó sin tirar un bombazo, y quedando 4 minutos el parcial estaba empatado nuevamente. La balanza del primer tiempo terminó favoreciendo al fantasma, acompañado por un gran marco de público: Marco Giordano agarró confianza, sumó 5 puntos y Carreras sentenció el 52-46 con una pirueta en las alturas.

En el tercer cuarto Regatas casi pierde esa ventaja adquirida porque Platense hizo uso de varias armas para anotar. Llegó a acercarse peligrosamente, con la velocidad de Adris de León y Jordan Williams (que fue la única variante de los quintetos iniciales). A mitad de cuarto se encontraron con una sequía de más de 3 minutos, y ahí el fantasma sacó un as de la manga, con 10 puntos de Skyler Hogan y un gran momento del “Penka” Aguirre. Para el último cuarto, los dirigidos por Gabriel Piccato pudieron arrancar con una ventaja aún mejor y la confianza renovada.

El final fue apasionante, porque el visitante no se dio por vencido, siguió intentando ahora con Williams que consiguió 10 puntos y alarmó al remero. Pero en sólo un minuto y medio Regatas se escapó nuevamente gracias a tres triplazos de Giordano. En este segmento, el “calamar” se quedó sin Alloati ni De León, que sumaron demasiadas faltas.

El rosarino Giordano, la carta guardada por Piccato para el final, no se conformó y convirtió cuatro bombas más, y hasta una asistencia sin mirar al “Penka”. No sólo se llevó una planilla brillante con 30 puntos, sino también a todo el Parque Mitre en su bolsillo.

A continuación, el fantasma continuará jugando como local: primero contra San Martín el miércoles 9, y luego contra Boca y Unión de Santa Fe. El equipo porteño por su parte seguirá su gira en el Fortín Rojinegro antes de viajar a Formosa.

LA SÍNTESIS

Regatas (109): Nicolás Aguirre 17, Juan Pablo Arengo 9, Skyler Hogan 14, Facundo Piñero 8 y Gary McGhee 12 (FI); Marco Giordano 30, Agustín Cáffaro 6, Xavier Carreras 13.

DT: Gabriel Piccato

Platense (94): Felipe Pais 18, Adris De León 14 (X), Ignacio Varisco 0, Julián Aprea 14, Lucas Goldenberg 10 (FI); Andrés Lugli 9, Guiliano Michelangeli 0, Patricio Piñero 2, Jordan Williams 19, Alejandro Alloatti 8 (X)

DT: Alejandro Vázquez

Parciales: 27/27, 52/46 (25/19), 77/65 (24/19), 109/94 (33/29).

Jueces: Daniel Rodrigo, Nicolas Danna y José Domínguez.

Estadio: José Jorge Contte.