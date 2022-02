Duras críticas en el foro local por la designación de Víctor Eduardo Ojeda, en cargo creado recientemente en la justicia. El ex Fiscal de Estado de Corrientes, fue denunciado en su momento por violencia de género agravada. Hoy el Superior Tribunal le tomó juramento convirtiéndose en funcionario judicial. Ojeda había atacado a su expareja con un trincheta hiriéndola en el brazo, al que intentó cuartearlo para quitarle un tatuaje que le despertaba celos por una relación anterior de ella. Había sido encontrada con marcas en el cuello, llorando dentro de un baño y con signo de haber sido golpeada. Terminó internada en un sanatorio privado. La denuncia se realizó en la comisaría Primera, pero no recayó en la Fiscalía 6 como se informó ayer, sino una Fiscalía Correccional. Tras intensas presiones políticas, pidiendo que se retire la denuncia, la mujer decidió cambiar la realidad de los hechos durante el proceso. El dato: no se sabe si el médico forense verificó las lesiones corporales, que determinarían si la agredida no cambió su postura por presiones laborales. La víctima trabajaba en casa de gobierno.