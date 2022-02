Jueves 03 de febrero 2022, fecha en la que aparentemente el diputado justicialista, Jorge Antonio Romero, se dirige al Presidente de la Cámara Baja de la nación, Sergio Massa, presentándole su renuncia a la banca que ostenta. No sabe si la dimisión tuvo el tratamiento inicial. Otros aseguran que el sanluiseño la retiró finalmente. La decisión del otrora empresario del transporte, cumplía con un acuerdo preelectoral. Romero regresaría a la Entidad Binacional de Yaciretá como Director, y su escaño sería ocupado por quien le sigue en la lista, la Camporista Marlen Gauna, esposa del senador provincial, José Pitín Ruíz Aragón. Todo se trancó ante una norma del cupo igualitario en Diputados. Sale un hombre, entra un hombre. De ser así, el lugar le correspondería al ex intendente de Santa Lucía, José Sananez. Gauna pidió en la justicia un pedido de certeza, y al parecer le rechazaron, o le comunicaron que debía asumir el Tata.

Entre otras versiones que corrieron apuntan a que el legislador peronista no está muy convencido que el Frente de Todos retenga la presidencia en 2023. Irse a Yaciretá en estas condiciones políticas, le reportaría un poco menos de dos años de salario estatal, y mantener su puesto legislativo, serían casi 4 años de dieta. Asimismo comentan que quiere jubilarse como funcionario del EBY, donde tiene más aportes jubilatorios. Sin embargo horas atrás le birlaron el cargo. Finalmente el formoseño Fernando Antonio De Vido, hombre del gobernador Gildo Insfrán, fue designado como Director del organismo Binacional. Algo que determinó su arrepentimiento.