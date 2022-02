El intendente de la ciudad de Mercedes, Diego “Tape” Caram, hizo entrega de una camioneta de rescate y un cheque por una suma superior a los $400 mil a los Bomberos Voluntarios. Además se comprometió a entregar más insumos y herramientas de trabajo que fueron solicitadas por la Asociación de Bomberos local.

El jefe comunal remarcó que este móvil reemplazará a la camioneta que sufrió un accidente la semana pasada; se trata de una Pick Up Volkswagen, modelo 2016 WF Amarok 2.0L TDI 140 CV 4×2. Con la nueva unidad se podrá responder de manera rápida en caso de incendios, accidentes de tránsito y en todo tipo de siniestros

“Primero nos contactamos con los bomberos cuando sufrieron el accidente y los fuimos acompañando en todos estos días” señaló Caram y agradeció “en nombre de nuestra comunidad por la labor que realizan, por la entrega de cada uno de los bomberos que trabajan tan abnegadamente para cuidar la vida y la integridad de los ciudadanos”.

El intendente comentó además que “el cheque por $403.000 se recaudó de manera voluntaria durante el mes de enero con el aporte de la ciudadanía” y destacó que “nada sirve de manera individual, todo sirve de forma colectiva, todo sirve cuando el esfuerzo es de todos, y no los esfuerzos individuales porque no tienen sentido”.