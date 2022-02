Lotería Correntina tramita la prórroga por 24 meses de la concesión del servicio de captación de apuestas. La beneficiaria es ALTECH, no para pocos, una pantalla de Tecno Acción, con capitales cordobeses de ex funcionarios de la última y nefasta Intervención Federal de Ramón Mestre y Oscar Aguad en Corrientes. ALTECH, tiene domicilio legal en Río Negro, y desde hace un año y medio es pesquisada por gendarmería nacional en una causa penal que se tramita en el fuero local. Se investiga un posible fraude millonario en premios de Quiniela, ante la probable manipulación en las maquinitas donde se realizan las jugadas. Más allá de las pruebas y de los allanamientos en las viviendas de la plana mayor del Instituto de Lotería, nadie fue imputado. Muchos de ellos, ostentan propiedades, depósitos bancarios y un estándar de vida que no condice con el sueldo de un empleado público. Justamente estas autoridades lotéricas, son las que gestionan y elaboran el expediente para la continuidad de ALTECH. Creer o reventar. Justicia = a Impunidad.