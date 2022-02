En negociación con el FMI, Argentina pagó al Club de París. Mientras el Gobierno de Alberto Fernández se encamina a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para restructurar el crédito stand by que tomó la Argentina en 2018 por USD 44 mil millones, hoy la cartera de Economía que conduce Martín Guzmán hizo efectivo el pago de USD 190 millones al Club de París, según confirmaron fuentes del Ministerio de Economía. Se trata de un segundo compromiso con el organismo ya que a mediados del año pasado el Gobierno emitió el primer pago por USD 230 millones. Sucedió el 28 de julio de 2021 e incluyó a organismos y agencias de crédito de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. La segunda etapa estaba prevista para el próximo 28 de febrero, pero Argentina adelantó el pago dado que en el país se celebra un feriado por carnaval. De esta manera, las reservas internacionales del Banco Central registraron una merma de USD 58 millones en la jornada de ayer. Si bien el cómputo del pago no se refleja de manera directa en las reservas, sí va afectando en forma parcial a medida que se abona individualmente a cada acreedor que se encuentra bajo el paraguas del Club de París. Cabe recordar que el acuerdo firmado por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof incluyó un sistema de tasas de interés que terminó siendo del 9 % anual. Según explicó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), “el esquema incluía tres componentes, vinculados al ritmo de repago del capital. Por un lado, un interés básico de 3 % anual sobre el saldo residual de la deuda”. “En segundo lugar, intereses compensatorios a una tasa adicional de 4,5 % sobre la diferencia entre el pago objetivo y los montos efectivamente pagados en cada vencimiento. Por último, un interés final de 9 % anual que comenzaría a aplicarse a los cinco años desde la entrada de vigencia del acuerdo (mayo de 2019) sobre el saldo remanente”, aseguró ese centro de estudios que depende del parlamento. En ese marco, la primera propuesta que hizo llegar Guzmán al secretariado del Club de París incluyó un plazo de gracia de dos años, por lo que implicaría comenzar a pagar en 2024 si el acuerdo con ese grupo de países se firmara este año; luego de pasado ese tiempo, una ventana de otros siete años para saldar la deuda, por lo que el esquema oficial previsto por Guzmán tendría vigencia hasta 2031. Respecto a las tasas de interés con la que se actualizan los saldos, que fue uno de los puntos que más criticó Guzmán del acuerdo firmado por el actual gobernador bonaerense, serían de 1 % durante los dos años en que el Gobierno no realizaría pagos y de 1,5 % durante el lapso de siete años de pago. De todas formas, se trata de la primera aproximación del Poder Ejecutivo, que deberá ser negociada con el Club de París.

El acuerdo, más cerca

El Gobierno está cada vez más cerca de llegar a un acuerdo técnico con el staff del FMI, pero antes deberá resolver una cuestión central en torno del nivel de aumento de las tarifas de los servicios públicos.