La jueza de Paz de Loreto, que el otro viernes fue protagonista de Relatos Salvajes en un accidente de tránsito por una leve colisión entre autos, fue apercibida un año atrás. El viernes último casi las llevó puesto a dos mujeres que intentaban que no huya del lugar, tras el incidente vial. Analía Soledad Marques, fue denunciada por empleados de su Juzgado por violencia laboral. Se le inició un sumario administrativo y se la halló culpable, obligándole a pagar una multa con la quita de $80 mil de su sueldo. Como si por una quita salarial se arregla todo.

El trámite del expediente por su irascible conducta, ahora quedó planchado en el Consejo de la Magistratura. Pero el dato más relevante, ya le renunciaron 3 escribientes y dos secretarios. Uno de ellos solo la aguantó 3 meses y se marchó. Estas 5 personas prefirieron perder su fuente laboral, a seguir soportando el acoso y el maltrato de la magistrada. Resulta extraño que el SITRAJ no haya intervenido ante el reclamo de los trabajadores. Todo recuerda cuando la jueza de Instrucción 6, Graciela Ferreyra, tuvo que enfrentar al jury de enjuiciamiento por hechos similares. Tuvo 6 acusaciones y renuncias de sus Secretarias por maltrato psicológico y laboral. Finalmente no fue destituida. Mucho tuvo que ver el senador provincial Ricardo Colombi en el salvataje.