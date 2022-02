Una familia de cuatro miembros necesitó en enero un ingreso mensual de $78.624 para no ser considerada pobre ante el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que subió en ese mes 3,3%, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

UN ADULTO MAYOR QUE VIVE SOLO NECESITA, PARA NO SER POBRE, $25.444 Y PARA NO CAER EN INDIGENCIA $11.111.

Ese mismo grupo familiar necesitó $34.333 de acuerdo con el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), cifra necesaria para no ser considerado indigente, que en la misma comparación aumentó un 4,2%.

El costo de la CBT duplica así al actual salario mínimo vital y móvil que desde el 1 de febrero se situó en 33 mil, según la última resolución del Consejo del Salario.

La suba mensual de la CBT, que define el nivel de pobreza, se ubicó por debajo del alza de la inflación del mes del 3,9%, mientras que la CBA, que marca el nivel de indigencia, superó la suba del costo de vida en el mismo período.

En cambio, en la variación interanual, la CBT aumentó un 39,3% y la CBA un 44,7%, y ambas se ubicaron por debajo de la inflación de los últimos doce meses del 50,7%.

El valor de ambas canastas que difundió el INDEC se ubicaron por debajo del costo que tienen en la ciudad de Buenos Aires, ya que la básica total alcanzó un costo de $79.988 y la alimentaria de $42.747 en ese distrito.

Según las cifras oficiales del INDEC, una familia de cinco integrantes requirió en enero un ingreso de $80.695 para no encontrarse en situación de pobreza.

Para un grupo familiar de tres miembros, los ingresos debieron llegar en el mismo mes a $62.594, para eludir la pobreza.

Las familias de cinco integrantes, para no estar en situación de indigencia, necesitaron un ingreso mensual de $36.111 y en el caso de un grupo de tres integrantes debieron contar con $27.333 en el primer mes del año.

En el caso de un adulto mayor, el valor de los ingresos mensuales en enero para no ser pobre debió ser de $25.444 y para no caer en la indigencia de $11.111. En contexto, vale recalcar que desde marzo el mínimo jubilatorio será de $32.629.

De acuerdo al último reporte del Indice de Precios al Consumidor (IPC), la región Nordeste (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) tuvo los menores indicadores inflacionarios del mes de enero con el 3,4%. A nivel país, el porcentual fue del 3,9%, el más alto desde abril del año pasado.