Operativos, suciedad en la información, aquellos odiadores seriales, vinculados a partidos políticos, y a una prensa descolocada. Un utilitario que pertenece a Madres de Plaza de Mayo, que hace días está en Alvear por una visita familiar, sirvió para el montaje. Se aprovechó que Sofía Quinodoz, que trabaja en esa organización, vino al cumpleaños de su madre en Alvear. José Vicente Yacques, les tomó una foto cuando ambas tomaban mate cerca del Aguapey y la viralizó. Este ex militar, diría que eran los que prendían fuego. Al marido y al hermano de Sofía la policía los detuvo en Estación Torrent y lo llevaron a la comisaría de Alvear. Un portal de Santo Tomé y una abogada prima de una camarista Civil, se encargaron de hacer el circo. Un relato periodístico, varios audios y leyendas en las redes, sirvieron para el show. Pero el armado pifió en algo. Junto al informe periodístico se adosó un video de una persona al borde de un canal con bastante agua, como prendiendo fuego en la zona. Actualmente no hay ni una zanga que tenga un hilo de agua cerca de la ruta con la tremenda sequía que existe. El otro dato: dos días antes los involucrados en la Fake News, subirían un video editado de Hebe de Bonafini, cuando años atrás pedía que se quemen los campos durante el conflicto agrario. La viralización sucedía cuando el ahora polémico vehículo, ya estaba en Alvear. El armado fue premeditado con terreno preparado. Pero lo preocupante, sería la aprehensión de los dos hombres. La fuerza policial, jamás le comunicó al Fiscal en turno, Facundo Cabral, sobre estas detenciones como obliga el código procesal Penal. Alguien del poder político, también especuló con este juego. Y hasta movilizó toda la tropa buscando el podio, que finalmente no alcanzó.