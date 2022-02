Mientras un intendente donó su primer sueldo a los bomberos voluntarios, en Berón de Astrada, marcharon por las calles hasta el municipio para que la intendencia de esa localidad, no le quite sus herramientas de trabajo. Juan Pablo Valdés, jefe de comunal de Ituzaingó decidió darle la totalidad de sus haberes, a quienes en estos momentos luchan denodadamente contra el fuego. Las llaman actualmente laceran la producción forestal y agropecuaria de la provincia. Por otro lado, la intendente de Berón de Astrada, Graciela Tate González, exige a los bomberos de su pueblo que le devuelvan el tractor, la rastra y el tanque de 8 mil litros. Dice que los necesita para su gestión, y que esos importante elementos, fueron mal donados por la anterior administración. Asevera que saldrá a golpear las puertas que sea necesaria, para que alguien le otorgue una autobomba al municipio. Pero mientras tanto Tate, ¿con que apagamos los incendios?

Los bomberos voluntarios no tienen otras herramientas, solo la que les fueron cedidas por la comuna en su momento. Si le quitan, solamente les quedaría la manguera. En enero combatieron y sofocaron 9 incendios en la zona, y colaboraron con sus colegas de Ita Ibaté.