Un centro de testeos se quedó sin hisopados, y otro inventó una Resolución de último momento para esconder que no tenían más insumos. Anoche en el club EL Tala, a las 22 horas dejó de realizar las pruebas con una fila de más de tres cuadras de personas que esperaban al no tener más productos. Esta mañana en la Sala de Atención Primaria de la Salud del barrio San Antonio Oeste “Dr. Casusso”, la gente empezó hacer cola desde antes de las 7 de la mañana, cerca de las 09:30, un enfermero comunicó que solo le harían el reactivo a mayores de 60 años, embarazadas y aquellas consideradas de riesgo. Adujo una Resolución que se confeccionó a último momento en la noche del martes. Además aclaró que si uno tenía síntomas que se vaya a su casa y espere 7 días, y después salga. No se sabe si realmente existe esa normativa, que extrañamente se les comunicó a las personas casi 3 horas después que hicieron la fila con el agotador calor. Con un cartelito solucionaban el problema. El dato real: no le entregan más hisopos ante la escasez.

El Tala había ampliado su horario de atención ante la gran demanda, desde las 8 hasta las 00:00, pero se vio superado por la tremenda afluencia de la ciudadanía. Finalmente se agotaron los insumos para realizar los hisopados.