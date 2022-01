La afamada cantautora correntina Teresa Parodi no estará en la Fiesta Nacional del Chamamé, por problemas de salud. “Se me detectó una obstrucción importante en una de mis arterias coronarias. Esto me obligó a levantar las fechas de las actuaciones que tenía programadas en este mes de enero”, explicó en sus redes sociales. Debía actuar el martes.

“Comparto esto con ustedes, amigas y amigos, por el hermoso vínculo de amor y respeto que nos une desde hace tanto.

Tengo una enfermedad coronaria hereditaria. La llevo bien. Tengo dos stents en mi corazón colocados hace dieciocho años.

El miércoles pasado tuve algún dolor sospechoso que parecía asociarse a esa dolencia y fui a consultar a la guardia del Sanatorio Finochietto donde por precaución me dejaron en observación en la unidad coronaria. Allí me hicieron una batería de estudios y finalmente un cateterismo que mostró una obstrucción importante en una de mis arterias coronarias.

Con precisión y excelencia profesional el equipo de cardiología y el de hemodinamia del Finochietto diagnosticó y solucionó mi afección colocándome un nuevo stent.

Esto me obligó a levantar las fechas de las actuaciones que tenía programadas en este mes de enero.

Volveré al canto y las giras en febrero ya repuesta totalmente. Agradezco la comprensión de los programadores de los recitales que tuve que suspender y también agradezco muy especialmente el cariño, el conocimiento y la eficiencia de cada una de las y los médicos, las y los enfermeros que me cuidaron amorosamente y me curaron en estos días.

Qué bien hace siempre, antes que cualquier otra cosa, sentir que lo humano se antepone a todo, que lo humano conserva su lugar en la escala de los valores que nunca deberíamos perder de vista para vivir cada día.

Abrazo a todas y todos los profesionales de la salud que tan abnegadamente cumplen con su tarea siempre cuidando la vida!°

Gracias a todas y todos.