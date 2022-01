Ex gobernador de Corrientes, Raúl Rolando Romero Feris, dio positivo de Covid. El ex mandatario provincial permanece aislado en su domicilio tras haber dado positivo por coronavirus. Así lo informó a través de sus redes sociales, a la vez que precisó que suspendió todas sus actividades. “A los amigos les informo que tras manifestar síntomas compatibles y habiéndome sometido al hisopado de rigor, el resultado fue positivo para SARS-COV 2”, informó Raúl Romero Feris en sus redes sociales. “Por ello me encuentro aislado, sobrellevando perfectamente la situación en mi domicilio”, aclaró.

“Asimismo desde el primer momento he suspendido todas mis actividades, como la atención a la gente y el contacto fuera de mi entorno más íntimo. Agradezco las llamadas y mensajes de apoyo”, agregó.