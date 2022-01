Corrientes tiene solo un avión hidrante operativo porque los pilotos se contagiaron de covid19. Entonces la aeronave que debería brindar asistencia desde Mercedes no está activa. Recién en 10 o 15 días comenzaría a prestar servicio. Se cuenta con otra del Plan de Manejo del Fuego que brinda ayuda desde Ápóstoles, Misiones.

Orlando Bertoni, Jefe de Defensa Civil de la provincia, confirmó que el avión hidrante de Recursos Forestales que debería socorrer la zona noreste de la provincia, está inactivo. “Hoy me confirmaron desde la entidad que no está en funcionamiento porque los pilotos tienen coronavirus”, dijo el funcionario.

En tanto, el otro avión hidrante contratado apostado en Cañada Quiroz funciona a pleno y hace una semana interviene en incendios de Loreto, Ramada Paso y Paso de la Patria. Busca atender la demanda de toda la zona centro y norte de la provincia.

La aeronave cuenta con una capacidad de almacenaje en su tanque para unos 2.500 litros de agua que, por medio de la activación de apertura de una compuerta, se deja caer sobre su objetivo y el tiempo de reposición de su tanque nuevamente es de 15 minutos dependiendo de las distancias de las bases para volver a actuar sobre el incendio.

“Los fabricantes de los aviones de este tipo tienen que cumplir un protocolo que hace que los aviones sean de combate contra incendios, que es desalojar por la compuerta especial de lanzamiento 1.000 litros por segundos”, explicaron.