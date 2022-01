Sergio Massa está aislado por ser contacto estrecho de su esposa Malena Galmarini quien dio positivo de covid 19, según informaron ambos referentes oficialistas en sus redes sociales. La noticia se conoce en coincidencia con un nuevo récord de contagios en país, al reportarse 110.533 casos. “Como contacto estrecho debo aislarme. Mi prueba ha sido negativa, pero procedo siguiendo las instrucciones de nuestras autoridades sanitarias. Sin síntoma alguno y en perfecto estado. Sigan cuidándose”, expresó Sergio Massa al compartir el mensaje de su esposa. Previo al tuit le avisó al presidente Alberto Fernández su estado de salud. Además de aislarse, el presidente de la Cámara baja suspendió reuniones que tenía pendientes con los legisladores opositores José Luis Espert y Cristian Ritondo, entre otras. De todos modos, no presenta síntomas y ambos se encuentran en buen estado de salud. “Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Me encuentro aislada y siguiendo las instrucciones médicas. Al tener el esquema de vacunación completo, los síntomas son moderados. La pandemia no terminó. Sigamos cuidándonos”, declaró la titular de AySA en su cuenta de Twitter. Según informaron desde su entorno, el jueves por la tarde Galmarini presentó síntomas compatibles con COVID-19, como tos y fiebre, por lo que rápidamente sacó un turno para realizar el hisopado correspondiente. Al dar positivo, la referente peronista avisó al Poder Ejecutivos a través del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.