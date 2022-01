Lionel Scaloniy el Cholo Simeone,quedaron afuera de la terna a mejor técnico del mundo. Los finalistas son Josep Guardiola, Thomas Tuchel y Roberto Mancini. Así, también quedó afuera el Cholo Simeone, otro de los preseleccionados. La gala de la FIFA será el 17 de enero. Los entrenadores argentinos Lionel Scaloni, del seleccionado, y Diego Simeone, de Atlético de Madrid, quedaron afuera de la nómina al premio The Best de la FIFA de Fútbol Masculino luego de estar entre los siete candidatos. Tras la baja de Scaloni, campeón de la Copa América 2021 en Brasil, y Simeone, ganador de La Liga de España, los tres en carrera son Pep Guardiola (España / Manchester City FC), Roberto Mancini (Italia / selección de Italia) y Thomas Tuchel (Alemania / Chelsea FC). En el caso de Guardiola, su lugar se lo ganó por obtener la Premier League, mientras que Mancini lo consiguió tras ser campeón de la Eurocopa 2021 en Wembley. Tuchel fue elegido por darle la segunda Liga de Campeones al Chelsea. Además, la FIFA reveló a las candidatas al premio pero en la rama femenina: Lluís Cortés (España / FC Barcelona), Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC Women) y Sarina Wiegman (Países Bajos / selección de los Países Bajos /selección de Inglaterra). La ceremonia de The Best FIFA Football Awards se retransmitirá en directo desde la sede de la FIFA, en Zúrich, el 17 de enero. En la jornada del viernes se conocerán a los tres candidatos y a las tres candidatas al premio que el año pasado ganaron Robert Lewandoski (Polonia / Bayern Munich de Alemania) y Lucy Bronze (Inglaterra / Manchester City).