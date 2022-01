Lionel Scaloni dio positivo en COVID-19 y no viaja a Chile con la selección. Pablo Aimar tampoco irá por ser contacto estrecho. Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente estarán al frente del conjunto nacional en el duelo por Eliminatorias.

A un día del partido frente a Chile, la Selección argentina ajusta los últimos detalles para llegar listo para el duelo por Eliminatorias Sudamericanas. Será un duelo un tanto particular ya que el combinado albiceleste tiene asegurada su clasificación al Mundial de Qatar y la Roja, en cambio, necesita ganar para mejorar su posición.

El test PCR de Lionel Scaloni dio positivo en coronavirus, por lo que no podrá viajar con la Selección argentina a Chile. Pablo Aimar tampoco irá al país trasandino por ser contacto estrecho.

A esa situación se sumó otro caso de Covid-19, pero entre los jugadores. “Por otra parte, cómo última noticia, Alexis Mac Allister dio positivo anoche. Él y (Emiliano) Buendía, por ser contacto estrecho, tampoco podrán viajar”, informó el DT del conjunto nacional en conferencia de prensa.

“Estoy curado, me siento bien, pero el PCR sigue dando positivo”, reconoció Scaloni. Ante esa situación, el entrenador no puede ingresar a Chile. Los tres integrantes del cuerpo técnico que estarán en Chile al frente del combinado nacional son Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente.

Este jueves a partir de las 21.15, Argentina y Chile se enfrentarán en Calama por la fecha 15 de las Eliminatorias. Argentina no tendrá a Lionel Messi, ya que se quedó en París para trabajar en el PSG, en una decisión compartida entre el cuerpo técnico de la Selección y el del conjunto francés.

Una vez terminado el partido con Chile, la Selección argentina apuntará al choque con Colombia, que se jugará el martes de la semana que viene en Córdoba.