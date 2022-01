Ante la concurrencia de personas para hisoparse por contactos estrechos, el Miniasterio de Salud habilitara una constancia de aislamientos para evitar testeos masivos. La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Angelina Bobadilacomentó, manifesto “se va a dar una constancia de aislamiento para presentar en los lugares que sean necesarios, como en el trabajo y así evitar los testeos masivos”. A su vez, la doctora Bobadilla, afirmó: “la prioridad de hisopados es para los que tienen factores de riesgo como diabéticos, obesidad, o inmunocompromiso, y síntomas, y en la familia se hisopa solo al positivo o al último positivo, no a todos”. “En esta variante la estrategia es distinta porque los síntomas son más leves, la Ómicron solo dura 72 horas por eso es más corto”, explicó. Asimismo, la funcionaria manifestó: “los vacunados con dos dosis, que sean positivo tienen un aislamiento abreviado de 7 días porque ya no contagian y hasta el día 10 seguir con todas las medidas de prevención”. Por último, la doctora Bobadilla, mencionó: “los que solo tienen contacto estrecho, si es dentro de las 48 horas el contacto la persona se tiene que aislar, pero no hisoparse inmediatamente”.