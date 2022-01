Anoche Regatas logró torcerle el brazo a Quimsa, de Santiago del Estero, que vendió cara la derrota (87-85) y demostró que no en vano es el líder de la Liga Nacional de Básquetbol. Con un “bombazo” de Paolo Quinteros a 7 segundos del final, el equipo del parque Mitre se impuso 87-85 al puntero Quimsa e hilvanó su tercera victoria en fila para empezar con el pie derecho 2022. Fue un verdadero partidazo, más parecido al de una instancia de playoffs.) y demostró que no en vano es el líder de la Liga Nacional de Básquetbol. El arranque del juego lo tuvo como protagonista a Quimsa, porque arremetió con Roderick y Acevedo castigó de tres para escapar 7-0 en 1:45. Sin embargo, no desesperó Regatas y más bien se ocupó de elevar su tonalidad defensiva. Más férreo atrás, provocó errores en la visita y después se sintió cómodo en la ejecución. Consciente de que la rotación interior de la “fusión” estaba resentida por las ausencias de Anderson y Evans (tampoco estuvo Gramajo), el equipo del parque mitre volcó el juego a la pintura con McGhee, quien exigió bastante y fue víctima de varias faltas. Después, el “despegue” ofensivo de Hogan completó la reacción para generar una racha de 14-0 y luego un “bombazo” de Piñero (foto) le dio máxima de nueve (19-10) al anfitrión. En el medio, un triple de Baralle había cortado más de cuatro minutos de sequía en Quimsa, que cuando ajustó otra vez en defensa, más el buen ingreso de Brussino, achicó y se puso a tiro: 23-21. El quedo de Regatas se extendió al inicio del segundo período, pues pronto Quimsa tomó la delantera nuevamente con corridas de Toretta y Brussino. Para colmo, en menos de tres minutos acumuló su tercera personal Hogan, el de mayor productividad hasta allí (ocho). Entonces fue clave la templanza del “Penka” Aguirre para manejar los ritmos. Si bien el dueño de casa ya no pudo con una diferencia de tres posesiones, de hecho el score fue alternando de dueño, sirvió la sociedad con McGhee para contrarrestar el desparpajo de Toretta y sostener la diferencia mínima (39-38) yendo al descanso largo. Sin Arengo (coronavirus), la prematura técnica que recibió Hogan lo dejó en capilla y escasearon las variantes en el perímetro regatense. Para colmo, Brussino creció en Quimsa, que recuperó la distancia de siete (43-50). El minuto pedido por Piccato tuvo efecto inmediato: 8-0 con cinco seguidos de Quinteros (triple incluido) para que todo vuelva a ser “palo y palo”. Cuándo no, la inteligencia de Aguirre volvió a prevalecer en el cierre del tercer segmento, asestando un triple desde más de ocho metros “Penka” para darle cierto oxígeno a Regatas: 65-60. Arremetió Quimsa con triples de Cosolito y Roderick para acortar a la mínima (71-70), pero fue entonces cuando Carreras sacó de la galera un par de aciertos a distancia para descomprimir el asedio rival. Parecía se inclinaba decididamente la balanza, cuando a falta de dos minutos, Baralle fue sancionado con la quinta y al retirarse arrojó el balón a los pies del árbitro Guzmán. La técnica posterior le dio un libre más a Regatas, que anotó Paolo y Piñero los suyos (2/2) para que la ventaja sea de 84-77. Sin embargo, Quimsa es un equipo con sobrados recursos y de la mano de Acevedo y Roderick, concretó un 2+1 restando 29″4 y pasó al frente 85-84. Toda la presión para Regatas, que se jugó con el aclarado para Quinteros, quien con la paciencia de un consagrado aguantó hasta el final la posesión para asestar un triple letal a falta de 7 segundos. La última bola fue para Quimsa, pero Acevedo la perdió ante Aguirre y el alarido triunfal fue del público de Regatas, que clavó el tercero en fila e irá motivado a la gira por Córdoba y La Rioja.

