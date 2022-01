Regatas se quedó anoche con el clásico del Basquetbol de Corrientes al derrotar en el Fortín Rojinegro a San Martín 95 a 88. El juego tuvo un alto contenido de dramatismo. Los dos equipos tuvieron sus momentos de dominio, pero el visitante en el final fue mejor para alcanzar su décima victoria en la presente temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido, que comenzó con 40 minutos de demora por un corte de energía eléctrica y contó con un gran marco de público, tuvo a San Martín imponiendo condiciones durante el primer cuarto.

La efectividad desde el perímetro de Jonathan Machuca y la buena labor de Javier Saiz en el poste bajo le dieron al local el control del marcador donde llegó a tener una ventaja de 11 puntos.

La reacción de Regatas llegó de la mano del base Nicolás Aguirre y una buena entrada de Agustín Cáffaro. Dio vuelta el marcador y pasó a ganar por 6 en el segundo capítulo. Sin embargo, San Martín no perdió su libreto, mantuvo la paciencia en el ataque y emparejó las acciones para después pasar a ganar 46 a 45 con un triple de Matías Solanas desde su propio campo.

Nuevamente el local comenzó mejor en el tercer segmento con un pasaje acertado de Fabián Ramírez Barrios y el desequilibrio de Machuca (goleador del partido con 27 puntos). La respuesta de Regatas se hizo presente con la experiencia de Aguirre y Paolo Quinteros.

La paridad dentro del rectángulo de juego se trasladó en el marcador donde se fueron intercambiando el control. Juan Pablo Arengo ganó protagonismo en el visitante pero fueron claves dos apariciones de Skyler Hogan (un triple y un doble que cerró un contraataque) cuando quedaban poco menos de dos minutos para terminar de inclinar la balanza.

De esta forma, Regatas sacó una ventaja de 7 puntos (92 a 85) y después tuvo la tranquilidad necesaria para abrochar el triunfo con buenas defensas y efectividad en los tiros libres. San Martín intentó torcer el rumbo con sus armas, pero ya no entraron los tiros de tres puntos, Machuca fue bien controlado y Saiz no tuvo espacios en la zona pintada. Regatas festejó con su público un merecido triunfo.