Regatas Corrientes se tomó revancha de Atenas de Córdoba y lo superó 116 a 88 en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol. El equipo correntino (11 triunfos y 8 derrotas) mostró su poder de gol con una efectividad en los tiros de campo que llegó al 54.3% (en los triples fue de un 50%: 15 conversiones de 30 intentos) y no le dio chances al rival de obstaculizar su camino a la victoria.

Un primer tiempo con un alto goleo se vio en el estadio del Parque. Los dos equipos aprovecharon las ventajas defensivas del rival para llegar con relativa facilidad a la conversión. Después de un buen arranque de Atenas, que se adelantó 12 a 7 con la efectividad de Mosley, tomó protagonismo Aguirre (11 puntos en el cuarto inicial) en Regatas para que su equipo pase al frente en el marcador (24 a 18).

La respuesta del conjunto visitante llegó desde la banca con el buen aporte de Cantón, lastimando cerca del aro y con los tiros de tres, para evitar que el Fantasma pueda tomar mayor distancia.

En el arranque del segundo capítulo, la tendencia se mantuvo y las defensas siguieron ausentes. Regatas castigó con la aparición de Arengo y Atenas con la buena labor de Alonso. Sobre el final del período, el local aceitó su juego en ataque, encontró mayores variantes para tomar una ventaja que se fue ampliando lentamente. Después del descanso largo, Regatas siguió con un andar firme en su ofensiva, con diferentes jugadores llegando a posición de anotación lo que complicó más al rival que no encontró forma de parar del vendaval correntino. El parcial del tercer cuarto fue de 30 a 17 para definir el pleito con mucha anticipación.

En los 10 minutos finales, el equipo correntino no frenó su andar goleador, llegó a los 30 puntos de ventaja, e impidió cualquier tipo de reacción por parte de Atenas. Para Regatas, que en Córdoba había perdido frente al mismo rival 88 a 60, fue un gran arranque de una serie de cinco partidos consecutivos como local. La próxima presentación será el 4 de febrero cuando recibirá a Platense.