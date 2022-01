PSG empató 1-1 con Lyon en su visita al Olympique, con la ausencia de Lionel Messi y Ángel Di María . Los cracks argentinos no jugaron tras dar positivo de coronavirus. El PSG sigue dejando dudas. Esta vez, no pudo con el Lyon, que se ubica 11° en la tabla de posiciones, y repartió puntos tras el 1-1 en el Groupama Stadium por la fecha 20 de la liga francesa. El brasileño Lucas Paquetá abrió el marcador para el equipo local en el arranque del partido, a los 7 minutos del primer tiempo. En la segunda mitad, el DT Mauricio Pochettino metió al defensor Thilo Kehrer, quien marcó la igualdad a los 76 minutos. Por otra parte, Kylian Mbappé fue el único titular del tridente ofensivo del PSG, ya que a la baja del diez argentino se suma la de Neymar Jr, que se recupera de un esguince de tobillo con lesión ligamentaria que lo mantendrá afuera de las canchas hasta febrero. El campeón del mundo con Francia tuvo un palo sobre el final del encuentro que le negó la victoria al PSG. De esta forma, el equipo de Messi y compañía alcanzó los 47 puntos y mantiene el primer puesto de la Ligue 1 en solitario, con once puntos de ventaja sobre el Olympique Marsella dirigido por Sampaoli y Niza, escoltas del torneo. El próximo sábado, el equipo presidido por el catarí Nasser Al-Khelaïfi recibirá al Brest, club que se ubica 13°. Se espera que en ese partido vuelva Lionel Messi luego de superar el COVID-19.

Fuente: Toda Pasión.