Nahir Galarza acusó a su padre de asesinar a Fernando Pastorizzo. “Yo no lo maté a Fernando, fue papá”, le habría dicho a su abogada, que denunció al hombre ante la Fiscalía Criminal de Turno en Paraná. Galarza, la joven que permanece detenida por el crimen de su exnovio Fernando Pastorizzo, aseguró este viernes que no fue la autora del crimen y denunció a su padre de ser el responsable del asesinato concretado el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, Entre Ríos. La joven le pidió a la abogada Raquel Hermida Leyenda que denunciara a su padre como el verdadero autor del asesinato. “Yo no lo maté a Fernando, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a los corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día”, le habría dicho a su representante legal. En consecuencia, la letrada denunció a Marcelo Galarza por el homicidio de Pastorizzo ante la Fiscalía Criminal de Turno en Paraná. También acusó al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al abogado Marcelo Reborsio, el primero que defendió a Nahir. A su vez, sumó a la denuncia una acusación por abuso sexual contra el tío paterno de Nahir y pidió medidas de seguridad tanto para la joven como para su hermano y su madre Yanina. El crimen de Pastorizzo (20) ocurrió el viernes 29 de diciembre de 2017, cuando el joven fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo. A la mañana siguiente, y al conocerse la noticia, la joven publicó una foto de ambos en las redes sociales y escribió: “5 años juntos, peleando, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel”.

Fuente: Página 12.