El español, número 6 del mundo,Rafael Nadal se impuso en la final por 7-6 (8-6) y 6-3, cuando faltan ocho días para el comienzo del Abierto de Australia (entre el 17 y el 30 de enero). “Estoy volviendo después de vivir algunos momentos complicados, así que no puedo estar más contento por tener un trofeo en mis manos. Para mí significa todo este momento”, dijo Nadal. Es interminable. A los 35 años, después de cinco meses de ausencia por una lesión y ocho sin festejar un título, Nadal conquistó el torneo ATP 250 Summer Set de Melbourne, al derrotar al estadounidense Maxime Cressy (112º). Nadal apenas había jugado un par de partidos en Washington desde su semifinal perdida en Roland Garros el pasado mes de junio. Golpeado con recurrentes problemas en el pie izquierdo, el mallorquín también sufrió por el contagió de Covid-19 a finales de diciembre, durante un torneo de exhibición en Abu Dabi. El tenista español parece indestructible. Ganador de 20 títulos de Grand Slam, los mismos que Roger Federer y Novak Djokovic, logró así el 89º título de su carrera, el primero desde que ganara el Masters 1000 de Roma, en mayo del año pasado. Pero eso no es todo. Entre las estadísticas, una carrera tan prolongada siempre ofrece datos increíbles. Desde que ganó su primer título en Sopot, en 2004, con apenas 18 años, Nadal no dejó de levantar al menos un trofeo en cada una de sus 19 temporadas. Ningún otro jugador en la historia logró nada semejante. El que más cerca está es el serbio Novak Djokovic que, en caso de ganar algún certamen en 2022, llegará a 17. El tercero en esa lista es el suizo Roger Federer, que entre 2001 y 2015 sumó 15 temporadas con al menos un éxito. Pero las lesiones le cortaron esa racha en 2016. Nadal no perdió ni un solo set en sus tres partidos disputados esta semana (no jugó en los cuartos de final por la baja por lesión del finlandés Emiil Ruusuvuori). Pese a contar con un set point en contra en el tie break del primer set, Nadal le impuso toda su experiencia al norteamericano Cressy para llevarse la victoria en poco menos de 1 hora y 45 minutos. Con 33 winners, Nadal mostró estar en mejor forma de lo que se esperaba y es una noticia alentadora con el horizonte cercano del Abierto de Australia, primer Grand Slam de 2022. Sus 89 títulos lo dejaron en el cuarto lugar de la tabla de jugadores con más torneos ganados, sólo superado por Jimmy Connors (109), Roger Federer (103) e Ivan Lendl (94).

Fuente: La Nación.