En un audio que se hizo viral, una mujer relata que le robaron casi medio millón de pesos de su caja de ahorro en el Banco de Corrientes. Además muestra una captura de pantalla donde se observa el movimiento de transferencia de su dinero a cuentas del City Bank, que ya no existe como entidad crediticia de referencia minorista.

La sustracción ocurrió entre el 11 y el 12 de enero último, solo le dejaron 400 pesos. Además se queja todas las exigencias que pide la institución bancaria provincial dirigida por Alejandro Abraham. Hasta el momento no hay desmentida o comunicación oficial. La damnificada hizo la denuncia penal en sede policial. “Entraron a mi caja de ahorro y me robaron la plata, no sé cómo van a hacer, ya hice la denuncia en el Banco y la Comisaría”, aseguró. Además explicó que se realizaron transferencias a 4 personas que no conoce. “Espero que me devuelvan mi plata”, solicitó. Hay otros usuarios que sufrieron hechos similares. Siempre son ingresos a los home banking y transferencias. Para concretar estas estafas virtuales, debe existir una conexión interna con el Banco de Corrientes.