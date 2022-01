Mientras en Corrientes se prepara el multitudinario Festival del Chamamé, las comunas del interior cancelan actividades turísticas y sus eventos más importantes. La explosión de positivos de COVID-19, no melló en el Instituto de Cultura de realizar el festejo de la música popular correntina, como que los municipios vivieran una realidad muy distinta a la de la Capital provincial, que irónicamente parece ser más inmune al coronavirus, aunque con más infectados. Pero la función debe continuar, quien sabe, más apunta a la facturación, y a los curros de siempre: sonido, iluminación, pantallas gigantes, honorarios, trasmisiones en TV, streaming. La diferencia económica hay que hacerla, más allá de los contagios. Aseguran que regirá un protocolo sanitario, algo que la mayoría sabe, que no atajará al virus. Los casos terminan en mayores erogaciones en el presupuesto de salud (más gente en el Hospital de Campaña), y lo que es peor aún, en centenas de muertes. Y hacerla un poco más adelante no cuesta nada. Argumentos sobran para estirar la Fiesta a otra fecha. Pero alguien esta apurado. Se gastó mucho en las vacaciones y quedaron bolsillos flacos.

Algunos municipios tratan de disminuir la movilidad, como reducir el aforo en espacios masivos o suspender o reprogramar actividades multitudinarias, pero en Corrientes se prepara un aforo de 7500 espectadores en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Apuestan a la vacuna. Como se sabe, los anticuerpos por la inoculación anti-covid se empiezan a generar a los 21 días. El arquitecto Gabriel Romero maneja los conocimientos científicos por encima de la Organización Mundial de la Salud, y de los laboratorios más importantes del Planeta.

En Monte Caseros, gobernada por el radicalismo, decidió implementar el Pase Sanitario, prohibiendo todo tipo de bailes, eventos, fiestas, recitales y torneos deportivos con asistencia de público. San Luis del Palmar postergó la “Fiesta Provincial del Chicharrón”. Saladas canceló la edición 2022 de sus Carnavales debido a la creciente ola de contagios. Carolina también suspendió su fiesta de Momo. Otros tantos municipios importantes como Bella Vista, cancelan sus corsos 2022. Paso de los Libres prorrogó una semana. Pero en Corrientes Capital está muy claro, todo el año es carnaval.