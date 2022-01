El Consejo Federal de Salud (Cofesa) determinó que los contactos estrechos de casos confirmados de coronavirus que sean sintomáticas y tengan esquema de vacunación completo no tendrán que hacer aislamiento. Así lo precisó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien precisó que cada provincia tomará la decisión sobre si acompaña esta nueva recomendación.

“Las personas con dos dosis y un refuerzo no hace falta tener aislamiento;, personas con esquema primario y que tuvieron Covid pueden flexibilizar el aislamiento y hacer un test entre tercer y quinto dia; los no vacunados tienen que hacer aislamiento”, detalló en diálogo con radio Con Vos.

La funcionaria sostuvo que será cada jurisdicción la que determine la implementación de estas nuevas medidas, tomadas en función del impacto en el sistema de salud, en servicios esenciales, Aerolíneas Argentinas, bomberos, policias, seguridad, energía y en todo el sector privado.

“Estamos poniendo muy en valor la vacunación, sobre todo el refuerzo en el contexto de minimizar el riesgo y flexibilizar los aislamientos”, aseguró la ministra de Salud.