La industria utilizó en noviembre de 2021 el 68,8% de su capacidad instalada, 5,5 puntos porcentuales más que en el mismo mes de 2020 y 8,1 puntos por encima de 2019. Además, representó la cifra más alta desde noviembre de 2017.

Con estos números, en los 11 meses de 2021 para los cuales ya hay datos el uso de capacidad instalada acumuló un crecimiento de 8,1 puntos porcentuales (p.p) en términos interanuales.

Según informó el INDEC este miércoles, los sectores que se ubicaron más cerca de su potencial máximo fueron Industrias metálicas básicas (86,9%), Productos minerales no metálicos (81,5%), Papel y cartón (79,5%), Refinación de petróleo (77,5%) y Sustancias y productos químicos (73,6%).

En comparación con noviembre de 2019, cuando todavía la pandemia de Covid-19 no había llegado al país, los sectores que más mejoraron fueron Automotriz (+21,5 p.p), Metálicas básicas (+13,3 p.p.), Metalmecánica (+11,8 p.p.) y Minerales no metálicos (+10,4 p.p.). Solo Tabaco y Refinación de petróleo operaron por debajo del nivel de hace dos años.

El uso de capacidad instalada es el segundo más alto desde el inicio de la serie en 2016, quedando apenas 0,4 p.p. por debajo del máximo ocurrido en noviembre de 2017 (69,2%).

Vale recordar que la semana pasada el INDEC informó que la producción industrial registró su mejor noviembre desde 2017. De ese modo, la actividad del sector se ubicó 15% arriba versus 2019.

En el acumulado de 2021, la industria creció 16,3% respecto del mismo período de 2020 y 6,4% versus 2019. En comparación con dos años atrás, los rubros de mayor dinamismo fueron maquinaria y equipo (+51,7%), otros equipos de transporte (+42,7%, por motos y naval) y automotriz (+41,7%).

Las proyecciones del Gobierno en base al consumo de energía de las fábricas arrojan una expansión cercana al 15% en diciembre, contra mismo mes en 2019. En consecuencia, 2021 finalizaría con un crecimiento industrial cercano al 7% respecto de año previo a la pandemia.