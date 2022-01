Agresiones a personal de salud en Goya y Empedrado. Recibieron insultos en los centros de hisopados y vacunatorios. El gobierno refuerza la seguridad con la policía.

La se irrita. En Goya, todo el fin de semana no se realizaron testeos por faltas de insumos. Increíble, pero es una posibilidad ante la cantidad de contagios que se registran.

“Este fin de semana, al no contar con insumos no se hisopó, al iniciar la actividad, hemos recibido agravios, agresiones verbales y físicas. Esto nos obligó a recurrir a la presencia policial para que nos acompañe en cada centro para el hisopado”, dijo Paola Fouine, médica encargada del Centro de Covid de la comuna. En esa localidad hay 1.503 casos activos y el miércoles se detectaron 277 pacientes nuevos con coronavirus.

En Empedrado, el intendente José Cheme realizó un vivo de Facebook donde pidió expresamente a la comunidad colaboración para evitar complicaciones con las autoridades sanitarias. “Estamos en un récord de casos nuevamente pero también se agrava con las altas temperaturas. Estamos atravesando una crisis y necesitamos atravesarla de la mejor manera. Esto depende mucho de todos”, mencionó. Vacunación en Goya: “Un 40% de los jóvenes no se colocaron la segunda dosis

40% SIN LA SEGUNDA DOSIS

El director del Hospital Camilo Muniagurria de Goya, Raúl Martínez, informó que “al grupo etáreo de los adolescentes, a un 40 por ciento le falta la segunda dosis”. Un porcentaje importante ante la avanzada de la tercera ola.