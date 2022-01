Inquilinos correntinos disgustados por aumentos en las locaciones

Inquilinos correntinos disgustados piden que se establezca un valor fijo para el ingreso a las locaciones, tras verse sorprendidos en los últimos dos meses por actualizaciones que superan el 50%, de acuerdo a un mecanismo establecido por el Banco Central. La famosa Ley de Alquileres comenzó a regular el mercado inmobiliario argentino el 1 de julio de 2020. Desde entonces, la norma demostró sus defectos y virtudes, hasta el punto que voces del oficialismo nacional ya plantearon la urgencia de reformarla en periodo legislativo posterior al 1 de marzo (ayer se confirmó que su tratamiento no será incluido en las sesiones extraordinarias de febrero). Inquilinos locales se mostraron a favor del espíritu de la norma, cuyo objetivo principal es ponerle un freno a los incrementos arbitrarios aplicados por algunos locadores. Sin embargo, el método utilizado por el Banco Central para calcular las subas anuales está generando más de un dolor de cabeza o disgustos. Iván Montanaro, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes (CIC) dijo que “La mayoría de los inquilinos está en desacuerdo con las subas que calcula la ley y a muchos le está costando pagarlos”. A la vez que recordó que antes de su sanción, el incremento en el mercado correntino lo podían fijar los propietarios y generalmente siempre se ubicaba unos 10% por debajo de la inflación anual. “En los últimos años tuvimos mediciones de un 40% de inflación y las actualizaciones rondaron el 30%”, graficó. Al respecto, la referente de la Asociación Civil Inquilinos de Corrientes (ACIC), Vanesa Falcón, agregó una valiosa observación: “Hubo años en que la inflación rondó un 20% – en 2017 el INDEC midió 25,68%- y los propietarios decidieron que las subas sean por encima de este valor”. Con este ejemplo, dio a entender que la norma le puso un “freno a las inmobiliarias”. De igual manera reconoció que los aumentos son elevados y le adjudicó el problema al RIPTE, que toma de referencia una escala de salarios de los trabajadores de Buenos Aires. “En la capital del país se gana mejor y esto hace que se tome un monto elevado para medir los inmuebles en Corrientes, donde las escalas salariales están por debajo. El problema de fondo sigue siendo que los sueldos no aumentan como corresponde”, desarrolló. Bajo esta línea, el Vicepresidente de la CIC sostuvo: “Se puede cambiar la ley o redactar otro proyecto, pero si no se soluciona el problema de base que es una economía con una de las inflaciones más altas del mundo, no hay nada que hacer”. Montanaro dijo que ante la situación reina la insatisfacción y el descontento porque la legislación no permite hacer rebajas como antes, ya que establece taxativamente que el alza lo establece el índice. Por ejemplo, locatarios que firmaron contrato en enero de 2021 recibieron la noticia que la actualización, que se establece entre un índice conformado por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), se fijó en un 51.75% y para febrero será de 51.28 %, valores por encima de la inflación anual que llegó al 50,9% según el INDEC. A nivel local, el referente de la CIC aseguró que los propietarios no están disconformes, ya que el monto actualizable supera la inflación. “En Buenos Aires, por ejemplo, sí hubo descontento y hasta retracción de la oferta, porque las actualizaciones antes se podían aplicar cada seis meses. Ahora son anuales y, por ello, muchos locadores establecieron valores iniciales muy altos y a esto se suma un porcentaje de incremento del 50%”, explicó sobre el mercado porteño. Por su parte, desde la ACIC remarcaron que un aspecto muy importante a considerar en una reforma de la Ley de Alquileres es el monto inicial de los inmuebles. “En Corrientes, el valor de monoambientes pueden ir de $9.000 a $19.000 (valores más económicos corresponden a trato directo), y es obvio los índices calculados siempre arrojaran resultados elevadísimos ante la disparidad”, analizó.

No todos cumplen

Fuentes extraoficiales comentaron a época que no todos propietarios respetan la Ley de Alquileres y optan por comodatos para llegar a un acuerdo con sus inquilinos. “En el último año hubo un boom de comodatos en los que intervienen martilleros y escribanos. Generalmente son por dos años y los dueños imponen condiciones propias”, revelaron. Otra cosa que incomoda a los locadores es que la norma vigente obliga a inscribir los alquileres en la Administración Federal de Ingresos Públicos y los contratos con fines habitacionales deben durar tres años.