El gerente, Martín Paz, informó sobre la implementación del pase sanitario en el Centenario Shopping, reconociendo que “hubo casos donde hubo personas que no estaban acuerdo con las medidas”. “Desde principios de enero entró en rigor el pase sanitario”, indicó Paz en declaraciones radio Dos para remarcar que no hay inconvenientes para acreditar el esquema de vacunación porque existen muchas aplicaciones del celular que permiten que sean demostradas. “Hay muchas aplicaciones en los celulares donde se puede acreditar las vacunaciones. Hay que acreditar las dos vacunas, o una vacunación reciente”, dijo Paz.

“Hoy tenemos muchos turistas, quienes vienen preparados ingresando con su celular o el carnet. Un poco más complicado son los locales, que por ahí no estaban acostumbrado a este sistema”, finalizó.