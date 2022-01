Esta mañana, efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) encontraron el cuerpo del joven que el domingo por la siesta desapareció en el Riacho Goya. Los restos fueron vistos a la altura de la guardería ubicada a metros de la Playa El Ingá, lugar donde se habría ahogado. Testigos ocasionales lo vieron arrojarse al agua a la altura del Canal de Chiappe.

Ayer las autoridades recibieron un llamado en Sección Guardia avisando que una persona que se encontraba nadando sobre la costa, desapareció de la superficie en inmediaciones de la bajada náutica costanera norte sector norte de playa municipal, un espacio no habilitado para bañistas.

La Prefectura luego de una búsqueda intensiva no logró dar con la persona. De acuerdo al testimonio de una mujer, un hombre a solo unos 10 metros de la costa luchaba por mantenerse a flote sumergiéndose en reiteradas oportunidades hasta desaparecer.

Hasta ahora no se hicieron presentes familiares, no pudiendo determinar hasta el momento identidad del ahogado.