En un Zoom, los gobernadores de la UCR y Horacio Rodríguez Larreta confirmaron que no irán a la reunión de mañana con el ministro de Economía Guzman aunque sólo concurran los mandatarios provinciales, como decidió el Presidente Alberto Fernánde. En JxC predomina la opinión de que nada cambia aunque el Presidente haya resuelto anoche bajar a los empresarios y sindicalistas y centrar la convocatoria en los gobernadores, como una forma de que mañana concurran los mandatarios de la UCR y el jefe de Gobierno porteño. Y por eso sólo aceptarán que sean los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio quienes se reúnan con Guzmán en el Congreso para hablar sobre las tratativas oficiales con el FMI. La posición fue confirmada este mediodía en un Zoom que compartieron los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para analizar la nueva propuesta del Presidente. Los dirigentes de Juntos por el Cambio que sostienen una postura más dura ante el Gobierno creen que el Presidente intentó convencer a Morales, quien lidera la UCR, de que ya están dadas las condiciones que exigieron los mandatarios opositores para participar del encuentro con Guzmán, pero en el Zoom de JxC se despejaron todas las dudas y ratificaron lo decidido ayer. El referente de Juntos por el Cambio que marcó la cancha con dureza esta mañana fue Rodríguez Larreta: en una conferencia de prensa, afirmó que el encuentro con el ministro Guzmán “es una reunión política, no es seria, el ámbito de diálogo es el Congreso“. “Desde Juntos por el Cambio ratificamos la vocación de colaborar con la Argentina en la negociación; el compromiso está, siempre estuvo -dijo-. Pero entendemos que así, como está planteada, es mucho más una reunión política que una reunión de trabajo institucional”. Agregó que mañana “ni siquiera estaban invitados los jefes de los bloques parlamentarios de JxC”. La postura del Presidente Alberto Fernández pareció descolocar a los gobernadores de la oposición, que habían afirmado ayer que “la reunión con Guzmán se asemeja más a una reunión política que institucional” y que los jefes de los bloques parlamentarios del espacio, “tan pronto como el ministro lo disponga”, estaban dispuestos a mantener un encuentro informativo en el ámbito del Congreso Nacional. “Los gobernadores de Juntos por el Cambio plantean que es en el Congreso Nacional donde debiera darse este debate, por lo que manifiestan al ministro Guzmán su voluntad de llevar a cabo una reunión específica en dicho ámbito junto a los jefes de los bloques parlamentarios de Juntos por el Cambio para así interiorizarse de los detalles de las negociaciones tan pronto como el ministro lo disponga”, se explicó ayer en un comunicado oficial. Fernández dijo a Infobae que “la reunión de Guzmán con los gobernadores no es un hecho político; es un acto institucional para explicar la negociación con el FMI”. Sin embargo, los gobernadores de Juntos por el Cambio, al igual que la Mesa Nacional de la coalición opositora, ratificaron la negativa a participar del encuentro de este miércoles en la Casa Rosada.

Infobae