Polémica en Esquina por las fotos del subsecretario de Turismo de la Provincia, Claus Liebig Ronher, que subió en sus redes sociales veraneando en Punta del Este junto a su familia. Quiso hacer público su esparcimiento playero, como para que todo el mundo lo sepa. Desde ya, que cualquiera puede irse de vacaciones donde se le dé la gana, pero el veraneo en los balnearios uruguayos del funcionario de la cartera que conduce Sebastián Slobayen, se da en un contexto, en que los Esteros del Iberá fueron recomendados como destino turístico del Planeta. El Dato no es menor. El New York Times lo ubicó en el sexto lugar en un listado de 52 lugares, al nivel de Italia, Mozambique, Gran Bretaña, México, Bahamas y la mítica Grecia. Por ahí Liebig Ronher en una lancha navegando en el arroyo Carambola, sacando imágenes de carpinchos, clasificaba mejor. Sobre todo siendo uno de los responsables de coordinar la política y la oferta del Turismo de Corrientes. Dicen que se predica con el ejemplo. Igual uno va donde quiere, aunque se advierta la paradoja del destino. Más aún, cuando el Ministerio de Turismo desembolsó 50 millones de pesos en 2021 en publicidad en medios nacionales (no se vio casi nada) para promocionar los humedales correntinos. La propaganda se emitió (aparentemente) entre marzo y diciembre del año pasado.

La pregunta del millón: ¿Y el ministro Slobayen donde veraneó?

Además, luego que se viralizaran fotos de la titular del PAMI, Luana Volnovich, con su segundo en el escalafón de autoridades de la obra social nacional, Martín Rodríguez, noviando en Cancún (México) ya despertó susceptibilidades en la gente. Los medios porteños la hicieron de goma. Un verdadero papelón kirchnerista que mella al peronismo de paladar negro.