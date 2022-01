Peligrosa fuga de amoniaco desde el Frigorífico Muralla China, que una semana atrás casi cerró sus puertas y fue salvado por un desembolso de dinero del gobierno de Corrientes. El escape ocurre desde horas de la siesta.

El predio cárnico, ubicado en Riachuelo, fue vallado y no se permite que nadie se acerque al lugar. No se sabe si existió algún protocolo de evacuación. Las cañerías estarían obsoletas, y sin mantenimiento adecuado. Todo se mantiene bajo un total hermetismo. La zona está intransitable por el agudo olor. Bomberos trabajan en el sitio.

Hay temor en los ocupantes de las casas aledañas ante la exposición del gas, que es altamente nocivo. El amoníaco es irritante y el líquido y el gas producen quemaduras en la piel, los ojos, la boca y los pulmones.

No hay comunicación oficial de la firma, como tampoco en que condición se encuentran los trabajadores del polémico Frigorífico, disfrazado de capitales chinos.