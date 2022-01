No descartan la variante Ómicron en una localidad correntina. Autoridades del hospital no descartaron este lunes la presencia de la variante Ómicron. “Podemos llegar a decir que hay variante Ómicron en Bella Vista”, aseguró la doctora Araceli Miño, directora del Hospital “El Salvador” de esa comuna. “Nosotros mandamos a capital siete muestras y ellos envían al Malbrán. La primera que se mandó fue el 23 y hasta ahora no tenemos resultados. Podemos llegar a decir que hay variante Ómicron en Bella Vista. Iniciamos el árbol epidemiológico y se han descubierto muchas personas contagiadas de una”, dijo en declaraciones a Radio Bella Vista Sucede que la ciudad registra un de 247 activos de la enfermedad y 3 internados en el Hospital de Campaña. “Estamos con aumento de casos, se ven las largas colas para hisopados. Les pido tranquilidad a la población porque la modalidad es la misma, porque vienen muchos familiares. Por supuesto que se desencadenó en las fiestas pero se ve que no son muchos casos por la inoculación”, explicó. “Los cuidados son los mismos y pedimos que no se desesperen por hisoparse, sino que deben respetar los días de 48 a 72 horas. De esa manera nos ayudan un montón”, resaltó la doctora. En las últimas 24 horas Bella Vista reportó el fallecimiento de un hombre de 46 años. Trabajaba en la colonia 3 de Abril pero se desconoce más información sobre su cuadro médico.