Los Bomberos Voluntarios de Berón de Astrada se movilizan junto a los vecinos para defender sus herramientas de trabajo que el Ejecutivo municipal se las quiere quitar con apoyo del Concejo de Deliberante. La flamante intendente Graciela Tate González sin dudas pasará a la historia, no por su incipiente gestión que lleva apenas 1 mes y medio, si no por sacarle la rastra, un tractor, y un tanque de 8000 litros, a los prácticamente héroes del momento, bajo el argumento que fueron mal donados durante la anterior gestión. Algo así, como si el capitán de un barco que se hunde, toma la decisión de retirarle los salvavidas a los pasajeros y la tripulación, porque se dio cuenta que fueron comprados de forma irregular. Irónicamente, la manguera no le podrán sacar, porque la consiguieron ellos. Cosas como estas sin duda, solo pueden ocurrir en Corrientes.

La provincia vive situaciones difíciles y hasta caóticas por el fuego voraz, no solo en campos forestales, sino también en hectáreas de producción agrícola y ganadera. Los bomberos voluntarios de Berón Astrada controlaron 9 focos ígneos en esa localidad y zonas aledañas el último mes, además de colaborar con sus colegas de Ita Ibaté. Hoy, por una alocada decisión política, se quedarían sin sus principales elementos de combate contra los incendios.

El viernes pasado el cuerpo deliberativo aprobó una ordenanza que anula la donación que en su momento realizó el ex jefe comunal Adrián Curi, quien falleció días atrás víctima del coronavirus. La intendente González, quien ganó por solamente 14 votos de diferencia, tomó la decisión de remover y desechar todo lo que concretó Curi en su administración. Parece que muerto el rey viva la reina. Desde hace semanas atrás les sacó el lugar de trabajo a 5 empleados de planta permanente. Los mandó a cumplir tareas en un pasillo del predio municipal, donde lamentablemente algunos de ellos contrajeron covid19. Hace dos meses no les paga el sueldo. El pecado de estos trabajadores, haber sido designados por el finado ex intendente.

PARTIDO LIBERAL

González pertenece al sesquicentenario partido liberal, el más antiguo del país, el que actualmente tiene dos diputados provinciales, cuando la cantidad de votos electorales que ostenta, no le alcanzarían ni para un cuarto de banca. Pregonan la libertad, pero ahora les dejan a los bomberos sin sus herramientas para que luchen libremente contra el fuego para cuidar a los habitantes de su pueblo, como también la fauna y flora de la zona.

Otro dato importante. La comisión directiva de los Bomberos Voluntarios con personería jurídica, informó de esta insólita situación al Dirección de Defensa Civil, pero no obtuvieron respuestas. Esta repartición está a cargo de Eulogio Márquez, quien paradójicamente pertenece al partido liberal.

Entre los que votaron por la quita de herramientas en el cuerpo deliberativo astradense, aparece Omar Yung, varias veces intendente y diputado de la provincia. Yung pertenece al partido nuevo, que lidera Raúl Tato Romero Feris. Asimismo todavía falta que la ordenanza se promulgue.

A través de las redes sociales, los bomberos voluntarios convocan a la comunidad a una manifestación este lunes 31 de enero desde las 8 en la plaza central del pueblo. Ante el oído sordo de los funcionarios, lamentablemente otra no les queda.